Milazzo, il duo Out Offline scelto per la semifinale di “Una voce per San Marino”

Il duo milazzese Out Offline, è stato scelto per la Semifinale di “Una voce per San Marino” dopo una selezione che ha visto la partecipazione di duemila iscritti e concorreranno insieme ad altri ottante artisti tra i quali big del calibro di Roy Paci, Lorenzo Licitra, Eiffel 65, Massimo Di Cataldo, Moreno, Deborah Iurato per la finale che decreterà il vincitore che rappresenterà la Repubblica di San Marino all’Eurovision 2023 che si terrà a Liverpool.

Altro importantissimo traguardo per il gruppo composto da Sonia Lo Giudice (Voce) e Zaira Lo Giudice (Pianoforte/Voce) reduci da un 2022 che le ha viste vincitrici e protagoniste di contest di rilevanza nazionale ed internazionale (Mag Stage Fest, Le Note nel cuore, Promuovi la tua musica “Feltrinelli”, I voice for Europe, Telesia metro contest, Premio Lunezia, etc.). Le semifinali saranno trasmesse dalla Televione di Stato della Repubblica del Titano RTV e saranno visibili anche sul canale 831 ed in streaming nei giorni 21, 22, 23 e 24 febbraio alle 22.