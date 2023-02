Basket/Serie C Gold, in vetta alla classifica del campionato

Basket Academy Catanzaro – Svincolati Milazzo 55-71. Parziali : 10-19 20-33 35-50 55-71. La Svincolati Milazzo espugna il parquet di Catanzaro e rimane in vetta alla classifica del campionato di Serie C Gold in coabitazione con Piazza Armerina. Le due regine del campionato, a + 6 dalle terze , si sfideranno domenica prossima al PalaMilone di Milazzo nell’attesissimo big match valevole per l’ottava giornata del girone di ritorno. In terra calabra l’avvio di gara è di marca ospite, i milazzesi con maggior piglio e con Sindoni in evidenza volano sul + 8 a metà frazione , 6-14 . I padroni di casa provano ad accorciare ma l’ottima difesa dei mamertini respinge il tentativo dei catanzaresi.

Il primo quarto si chiude sul punteggio di 10-19 . Il secondo periodo si apre con la realizzazione di Manfrè per il nuovo allungo dei ragazzi di Coach Trimboli . Catanzaro reagisce e sospinta da Diop e Shvets va sul -4 , 20-24 , a 4’40 dal riposo . La Svincolati non si scompone , torna a macinare gioco e con il duo Tarolis-Bolletta piazza un parziale di 9-0. Giunge la seconda sirena con il tabellone che segna il punteggio di 20-33 . Al rientro la musica non cambia , Milazzo ben controlla e rimane avanti. Manfrè si accende e ben coadiuvato dai compagni lancia i suoi sul + 18 a 5’15 dalla fine del terzo periodo. I padroni di casa accusano il colpo, scorrono i minuti, ed i bianco-blu’ ospiti rimangono avanti.

Il terzo quarto si chiude sul 35-50. Ultimi dieci minuti , i calabresi producono il massimo sforzo e guidati da Sabbatino dimezzano il gap . A 6’10 dalla sirena il risultato è 46-53. Milazzo è però cinica ed esperta e non vuole mettere in discussione il risultato. Salvatico e Busco danno molta intensità, mentre Manfrè prima ed il duo Sindoni-Bolletta a seguire lanciano la Svincolati sul + 18 a 1’58 dal termine. Partita ormai definitivamente chiusa, sulla sirena finale il tabellone registra il punteggio di 55-71.

Basket Academy Catanzaro. Corapi R., Riverso, Corapi M. 3, Agosto 10, Brugnano, Foure, Sabbatino 9, Sipovac, Procopio 6, Shvets 11, Giglio 2, Diop 14. All. Arigliano

Svincolati Milazzo. Salvatico 3, Barbera 3, Popadic 2, Tarolis 9 Bolletta 13, Mihajlovic 2, Marcetic, Sindoni 14, Busco 8 Manfrè 17.

All. Trimboli

Arbitri: Micino – Cristarella