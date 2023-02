La segretaria generale del comune di Milazzo Andreina Mazzù ha estromesso la comandante della polizia locale, Giuseppa Puleo, dalla gestione della problematica legata alle multe emesse al famigerato semaforo dell’asse viario. Oltre 10 mila quelle verbalizzate con centinaia di ricorsi e un caso balzato agli onori della cronaca nazionale.

Ribadendo il parere già alla giunta lo scorso novembre, la segretaria ha deciso di intervenire in autotutela sui verbali delle multe elevate già notificati «viziati da gravi illegittimità». «Valutato – scrive la segretaria generale – che sussiste l’interesse pubblico all’annullamento delle sanzioni in quanto trattasi non solo di un mero ripristino della legalità violata ma del rispetto dei criteri di imparzialità, economicità, efficacia e trasparenza dell’azione amministrativa, si ritiene dover adottare tale provvedimento con urgenza per evitare ulteriori spese e danni a questa Pubblica amministrazione. La prosecuzione dell’iter sanzionatorio, palesemente viziato, aumenterebbe infatti il rischio di danno erariale per la perdita dei contenziosi con condanna alle spese».

A subentrare alla comandante Puleo nella gestione di questa scottante questione sarà il nuovo responsabile del procedimento, il commissario della polizia locale, Massimo Malfi.

La comandante Puleo nelle settimane scorse aveva comunicato con nota scritta «di non procedere in autotutela all’annullamento dei verbali, in quanto in attesa di parere sulla corrette procedure applicative». Così ecco il duro provvedimento determinato dalla «situazione di stasi, o quantomeno di forte rallentamento della fase istruttoria dei verbali già elevati al semaforo dell’asse viario di corso Sicilia, ma notificati illegittimamente»

Mazzù ha disposto che l’istruttoria relativa alle multe «abbia carattere d’urgenza e priorità su ogni altro affare dell’Ufficio Contravvenzioni».