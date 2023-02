Durante la serata anche uno spettacolo musicale del gruppo musicale In Canto D’Arpe

Presenti numerose autorità rotariane del distretto tra le quali l’assistente del Governatore Attilio Lig a, il delegato per la Formazione Andrea Ravidà , la presidente della commissione Energie Rinnovabili Pia Pollina , la presidente dei Gruppi Rotariani Comunitari Luisa Rosselli , il coordinatore dello sportello ascolto e orientamento legale Corrado Rosina.

La serata è stata occasione per l’ingresso di nove nuovi soci nel club Valle del Mela: Maria Claudia Giordano , Maria Linda Giordano , Maria Concetta Ingemi , Sara De Rose , Dario Giacoppo , Pasquale Cucè’, Salvatore Papa , Ermina Augello , Maria Guerrera.

SAN FILIPPO DEL MELA. Il Rotary Club San Filippo del Mela cambia denominazione. Adesso si chiama Rotary Club Valle del Mela . Il cambio è stato fatto nell’ambito della visita amministrativa di Orazio Agrò e del degretario distrettuale Filippo Castelletti. Durante la riunione il presidente Giacomo Chillè ha presentato i progetti in programma per la restante parte dell’anno rotariano.

