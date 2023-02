Il sindaco Pippo Midili ha revocato l’incarico all’assessore ai Beni Culturali Francesco Alesci e contestualmente ha proceduto alla nomina della professoressa Lucia Scolaro nell’esecutivo. Al neo assessore vengono assegnate le stesse deleghe detenute da Alesci. La professoressa Scolaro, 51 anni, milazzese, è una dirigente scolastica che in atto regge l’IISS “Galileo Galilei” di Ostiglia in provincia di Mantova – scuola Polo Regionale per la Formazione della Lombardia, con un ricco curriculum nel settore della pubblica istruzione. Attualmente è anche componente sia del Comitato Tecnico Scientifico Nazionale del Ministero dell’Istruzione, sia del Comitato Tecnico Scientifico Nazionale presso la Direzione Generale per lo Studente, l’Inclusione e l’Orientamento Scolastico del Ministero dell’Istruzione, nonché del Comitato Tecnico Scientifico Nazionale delle Olimpiadi di Educazione Civica.

DIETRO LE QUINTE. La nomina della professoressa Lucia Scolaro, molto stimata dal gruppo Milazzo 2020, lista civica capeggiata dal consigliere Franco Rizzo, si vociferava già in estate. A quanto pare furono tentate “forzature” in concomitanza con il nuovo assetto dei dirigenti scolastici in provincia di Messina, ma l’operazione politica non andò a buon fine.