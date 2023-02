MESSINA. È stato un ritorno in presenza e in grande stile quello di Onde Sonore, la rassegna artistica a bordo delle navi di Caronte & Tourist durante le festività natalizie. I numeri dell’ottava edizione – anche questa impeccabilmente curata dal Direttore Artistico Max Garrubba – dicono molto sul periodo confermando che finalmente, pur con le cautele del caso, si possa parlare al passato di distanza ed emergenza.

«Onde Sonore è anche una lente attraverso la quale leggere la realtà – ha detto Tiziano Minuti, responsabile del Personale e della Comunicazione del Gruppo – che è ormai quella di un mondo che si è rimesso in moto. Sono stati anni duri, anche emotivamente, ma così come Caronte & Tourist, neanche Onde Sonore si è mai fermata, rappresentando anzi un punto di grande impegno per dare segnali di continuità e di ottimismo. Non è stato semplice, ma ci abbiamo voluto provare. Il binomio arte/solidarietà si conferma di assoluto valore e, soprattutto adesso che siamo tornati in presenza, ricomincia a essere valore aggiunto per la nostra affezionata clientela»

Ottocento biglietti venduti suddivisi per ben cinque appuntamenti, nei quali il pubblico in navigazione ha popolato le navi sullo Stretto sostenendo la causa benefica. Oltre 5 mila euro – il doppio, cioè, degli incassi – la somma donata alla Onlus Terra di Gesù, associazione da sempre impegnata per gli ultimi nel territorio messinese oltre che promotrice di missioni in Africa. Tanti anche i viaggiatori, che per caso si sono imbattuti piacevolmente nelle colorate performance che hanno animato i saloni della Elio, dove si sono esibiti i Beans, l’Accademia On Stage e le Portinaie Drag Queen, e la Telepass, dove invece si sono svolte delle intere giornate di animazione dedicate ai più piccoli, arricchite dalla presenza di Babbo Natale e Befana.

I dati incoraggianti, ora, portano gli organizzatori di Onde Sonore a confermare la ripartenza degli “Eventi di Onde Sonore”, con feste dedicate ai più piccoli per Carnevale e Pasqua. Il primo appuntamento, dunque, è già previsto per il 19 febbraio sulla nave Telepass, dove dalle 10:20 alle 18:20, un’animazione d’eccezione, divertimento, dolci e maschere accoglieranno i bimbi. Non sono escluse, tuttavia, sorprese nella programmazione.

Destinataria della raccolta fondi sarà per l’occasione l’Associazione Bucaneve, gruppo di volontari dal 2008 impegnati