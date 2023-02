Svincolati Academy. Maiorana 6 Diakite 9 Ziino, Toto, Patanè, Giambò 22 Martelli 2 Briguglio 5 Mammina 4 Doria 2 Sahin 30 Orlando, All. Sant’Ambrogio

Pallacanestro Trapani. Tumminia 23, Rizzo 14, Grillo 12, Donato 12, Fanara 5, Lentini 3, Rocchetti, Renda, Savalli, Barraco, Rondello, Coppola, All. Bonanno

Pallacanestro Trapani – Svincolati Academy 69-80 . Parziali 8-19 28-41 51-58 69-80. Prosegue la marcia della Svincolati Academy nel campionato Under 17 d’Eccellenza, i ragazzi di Coach Sant’Ambrogio hanno espugnato il parquet della Pallacanestro Trapani conquistando l’undicesima vittoria su altrettante gare disputate. Una gara che la compagine milazzese ha condotto sin dall’avvio toccando il vantaggio massimo sul +18 nel secondo periodo. Al Trapani il merito di non aver mollato ed al riposo lungo i padroni di casa accorciavano sul – 13, 28-41.

