Svincolati Academy – Cocuzza Basket Milazzo 78-83 Parziali: 23-20, 45-44, 64-67, 78-83. Una partita scoppiettante ed al cardiopalma come da pronostico quella andata in scena ieri sera, con un PalaMilone gremito a fare da cornice all’incontro tra Svincolati Academy e Peppino Cocuzza / Basket Milazzo. I padroni di casa, forti della vittoriosa trasferta di Acireale di sei giorni prima, cercano di confermare il loro trend positivo grazie alle ottime prestazioni di Scredi e Vasilevskis su tutti. Per gli ospiti invece, dopo la vittoria su Agrigento nel turno precedente, coach Restanti ritrova le lunghe leve di Norkus a sua disposizione.

Subito i padroni di casa provano a dare uno strappo al match grazie alle conclusioni dall’arco ed alle velenose incursioni fino al ferro che indirizzano così la gara fin dai primi minuti. Gli ospiti restano a galla con Varotta (21 punti per lui) e Norkus che è abile nel giocarsi vari mis-match sotto al ferro e concludere senza troppi problemi. Questa è la musica che i tantissimi tifosi al PalaMilone ascoltano per i primi due quarti, con i locali sempre avanti di poche lunghezze che non riescono però a dare il break decisivo agli avversari ed al riposo lungo l’Academy è avanti per 45 – 44.

Al rientro dagli spogliatoi la partita si accende ed entrambe le formazioni danno tutto quello che hanno per avere la meglio sugli avversari: Saraceni e Vasilevskis per l’Academy tentano di dare un allungo sostanzioso grazie alle conclusioni dalla media e dalla lunga distanza, ma per la Peppino Cocuzza / Basket Milazzo ci pensano Carnazza, Amenta ed il solito Norkus (35 punti per lui) a dare man forte e rispondere ai locali, tant’ è che il terzo periodo si chiude con gli ospiti avanti 67 – 64.

L’ultimo tempino è un botta e risposta continuo per dieci minuti e la gara entra nel vivo: spettacolo su ambedue i lati del campo con Giambò ispirato dalla lunga distanza e gli ospiti che rispondono ad ogni incursione. Ad 1 minuto e mezzo dalla fine gli ospiti si trovano sul +1 ma la gara è tiratissima e ricca di colpi di scena con Norkus e Saraceni che danno spettacolo grazie ad un susseguirsi di punti da ogni mattonella del campo. Gli ultimi frangenti della gara premiano gli ospiti che si dimostrano più tenaci dei padroni di casa ed a pochissimi secondi dalla fine ci pensa La Spada che, realizzando due liberi pesantissimi, fissa il punteggio finale sul 78 – 83.

Una partita bellissima e combattutissima quella di ieri, dove due ottime formazioni hanno dato davvero tutto sul parquet ma che ha visto uscire vincitrice la squadra più resiliente ed esperta. Coach Restanti ed i suoi ragazzi avranno adesso 7 giorni a disposizione per recuperare le energie ed affrontare la lunga trasferta di Marsala dove sabato 11 febbraio affronteranno i bianco-blu nella prima giornata di ritorno del campionato di C Silver.

Svincolati Academy: Maiorana n.e., Diakite 4, Vasilevskis 26, Giambò 8, Briguglio n.e., Marcetic 4, Scardi 2, Saraceni 10, Salmeri, Scredi 16, Doria n.e., Sahin 8. All. Sant’Ambrogio

Peppino Cocuzza 1947 / Basket Milazzo: Saporita n.e., Corso n.e., Varotta 21, Preci 4, Carnazza 12, De Gaetano, La Spada 2, Spanò 1, Norkus 35, Amenta 8. All. Restanti.

Arbitri: Sciliberto – Ferrara