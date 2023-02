Chi subisce bullismo, specialmente in età evolutiva, può sviluppare disturbi della personalità e disagi psicologici come depressione, ansia, fobia sociale, attacchi di panico, fonte di sofferenza e a volte di conseguenze ancor più serie. Allo stesso tempo, anche chi agisce da “bullo” spesso con il suo atteggiamento mostra problematiche della sfera emotiva che, pur senza giustificare le sue azioni, possono essere individuate ed affrontate per aiutare a contrastare le cause del suo comportamento inaccettabile. Il grido di allarme parte dalla Valentina Sabino proprio oggi, giornata internazione contro il bullismo e il Cyberbullismo. La psicologa milazzese, che ormai da anni si occupa di queste problematiche, coglie l’occasione per sottolineare l’importanza di individuare i primi segnali di disagio e intervenire tempestivamente.

«Il bullismo – dice – è un problema in grado di produrre conseguenze molto serie a livello psicologico su chi ne è vittima. Voglio solo ricordare a tutti i genitori che, se individuati precocemente, i primi segni di disagio psicologico (e in generale dei comportamenti insolitamente anomali) dei ragazzi possono consentire non solo di intervenire per fermare la spirale del bullismo ma anche per fornire il necessario aiuto psicologico affinché si possa recuperare l’equilibrio e la serenità fondamentali per un corretto sviluppo della personalità e migliorare la qualità della vita».

Un post di Valentina Sabina, che punta principalmente alla prevenzione del fenomeno, è stato pubblicato sui social della Depagroup, struttura dove lei accoglie ragazzi e genitori in cerca di aiuto.