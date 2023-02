Domenica 5 febbraio, alle 17.30, a Palazzo D’Amico si terrà la presentazione del libro “ Delitti e Maestrale ” dello scrittore barcellonese Antonino Genovese . Dopo i saluti istituzionali dell’assessore alla Cultura Francesco Alesci e della consigliera comunale Fabiana Bambaci , converseranno con l’autore Mariella Sclafani e Cristina Saja . Il giallo, sequel di “Scirocco e Zagara”, è stato edito Fratelli Frilli Editore e rappresenta l’ultima fatica del medico anestesista che si diletta a scrivere di noir, trasmettendo importanti valori morali con guizzo creativo e fresco di una penna che non trascura i dettagli su personaggi e ambientazioni.

