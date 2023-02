Il Campionato Regionale Indoor 18mt, svoltosi a Erice lo scorso fine gennaio, ha regalato soddisfazioni e riconoscimenti alla Polisportiva P.A.M.A. Milazzo. In particolar modo la prima giornata, che ha visto gareggiare le specialità Compound e Arco Nudo, ha reso colmo il bottino con medaglie di ogni “metallo”.

Medaglia d’oro nel Compound Senior Maschile per Roberto Sottile, bronzo per Stefano Caravello e un ottimo quarto posto per Giuseppe Sframeli. Nel Compound Master Maschile, medaglia d’argento per Mauro Quintano, bronzo per Benedetto Visalli e un buon quinto posto per Mike Palumbo. Sempre nel Compound ma Junior maschile, medaglia d’oro per Rosario Sidoti e quarto posto per Diego Giunta. Medaglia d’oro per Sophia Sframeli e argento per Chiara Bertino nella categoria Compound Allieve Femminile.

Nell’arco Nudo Senior Femminile medaglia di bronzo per Adriana Marco. Ottimo piazzamento per Claudio Barbaro, alla sua prima competizione regionale. Medaglie d’oro anche per la competizione a squadre, una nel Compound Senior Maschile (Sottile, Caravello, Sframeli) e un’altra nel Compound Master Maschile (Quintano, Visalli, Palumbo). Assoluti individuali Compound Maschile podio tutto P.A.M.A. con medaglia d’oro per Stefano Caravello, argento per Mauro Quintano e bronzo per Rosario Sidoti che ha battuto nello scontro per il terzo e quarto posto Giuseppe Sframeli, anche lui della società mamertina.

Infine, gradino più alto anche per gli Assoluti a squadre Compound, vincono la medaglia d’oro Quintano, Sidoti e Sottile. «Ci fa piacere che la nostra società con i suoi quotidiani sforzi e sacrifici – dice la presidentessa Cinzia Mandanici – raccolga soddisfazioni anche a livello regionale. E’ anche un modo con cui ci sentiamo di ripagare la fiducia accordataci dai nostri tesserati, dalle famiglie dei nostri atleti più giovani e dalle istituzioni che ci permettono di portare avanti questo meraviglioso sport nella città di Milazzo».