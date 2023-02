Sabato alle 9,30 a palazzo D’Amico si terrà, a cura del Rotary distretto 2110 la presentazione del libro sui Castelli di Sicilia e Malta . L’iniziativa coinvolge tutti i club rotariani dell’Area Peloritana . La scelta di Milazzo scaturisce dalla riconosciuta centralità ed importanza strategica per tutta l’area della Cittadella fortificata mamertina, che al termine della presentazione, sarà visitata dagli intervenuti al convegno. I lavori, coordinati dal giornalista Giovanni Petrungaro ed introdotti dai saluti del presidente del club milazzese, Antonio Pontoriero, saranno caratterizzati dagli interventi del sindaco Pippo Midili , del governatore del Distretto 2110 Sicilia e Malta, Orazio Agrò , della Sovrintendente ai Beni culturali di Messina, Mirella Vinci , dalla presidente dell’Istituto Italiano dei Castelli, Michela Stagno D’Alcontres e del responsabile d’Area – libro Castelli, Biagio Ricciardi .

