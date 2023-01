La discarica non accetta i rifiuti indifferenziati di Milazzo e sui sacchetti fioccano i bollini di non conformità . Nonostante il nuovo calendario di smaltimento molte vie di Milazzo sono piene di rifiuti e la motivazione del mancato ritiro sarebbe legata alla presenza di frazioni diverse da quelle consentite. Situazione che fino a qualche settimana fa era quasi inesistente. La questione, infatti, non convince il consigliere Damiano Maisano che addirittura muove dubbi su tutto il sistema di raccolta e l’effettivo svolgimento di alcuni servizi previsti dal capitolato.

«Mentre la città è invasa dai rifiuti perché l’Amministrazione non riesce a far valere i diritti della nostra comunità nei confronti dei gestori della discarica ed il calendario della raccolta viene modificato con pochissimo preavviso – scrive Maisano – sui sacchetti dell’indifferenziata è apparso il bollino di non conformità del rifiuto, a sottolineare che la situazione critica, al limite dell’emergenza igienico sanitaria, che stiamo attraversando è colpa dei cittadini. Dato che, se fosse vero, non spiegherebbe come Milazzo possa avere raggiunto il 65% di raccolta differenziata. È evidente che si tratta di un patetico espediente che vorrebbe giustificare una situazione difficile di cui non si riesce a venire a capo».

Secondo Maisano «la realtà è che il servizio di igiene urbana oggi dovrebbe finalmente essere a regime ed invece il contratto con la ditta appaltatrice resta in larga parte lettera morta».

«Molta parte dei servizi “promessi” in sede di partecipazione alla gara – sostiene Maisano in un comunicato stampa – non vengono resi e quelli resi restano di molto al di sotto di uno standard qualitativo accettabile. Eppure dal comune non si ha notizia di contestazioni ed ogni mese il prezzo viene pagato per intero con la dichiarazione che tutto è stato fatto in conformità al contratto».

Il consigliere chiede un consiglio comunale sull’argomento. «Ritengo sia tempo di fare il punto, in città ed in Consiglio Comunale, su un rapporto che, evidentemente, presenta troppe ombre a fronte di un costo significativo per i nostri concittadini e dimostra la totale disattenzione, al di là dei proclami, dell’amministrazione», conclude.