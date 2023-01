Riceviamo e pubblichiamo la lettera di un nostro lettore che segnala la dispersione di corrente elettrica vicino a un palo della luce nella zona limitrofa alla struttura del Tiro a Segno. La sua è soltanto una ipotesi ma, per evitare che si possano verificare problemi, chiede un eventuale controllo. Potrebbe anche essere pericoloso.

Gentile Redazione,

vorrei segnalare (anche se come mia ipotesi) la dispersione di corrente elettrica in un palo della luce che si trova a Ponente, esattamente vicino alla struttura del “Tiro a Segno” di Milazzo. La mia supposizione scaturisce dal fatto che, per la terza volta consecutiva, il mio cane è passato vicino al palo ed ha avuto una reazione che mi lascia pensare proprio ad una dispersione di energia elettrica.

Tutte e tre le volte ha sussultato in maniera anomala e spropositata. Ancora di più oggi, confrontandomi con altre persone che come me portano a passeggiare i cani in quella zona, ho scoperto che la stessa cosa è successa anche a loro.

Mi corre l’obbligo segnalare questi episodi perchè, a mio avviso, potrebbero essere pericolosi anche per i bambini che spesso giocano su quel marciapiede. E per questo motivo ritengo opportuno un eventuale controllo da parte di chi ha competenza.

LETTERA FIRMATA