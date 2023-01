Altra importante vetrina per l’Area Marina Protetta “Capo Milazzo” che la scorsa settimana ha partecipato al “Boot Dusseldorf 2023“, capitale d’inverno della nautica da diporto e di tutti i servizi legati al mare. L’Amp mamertina è stata ospitata all’interno del padiglione turismo nello stand “Sicilia”, allestito dall’assessorato alle Attività Produttive della Regione Sicilia per promuove le bellezze dei fondali del promontorio ma anche la città di Milazzo. A rappresentare il Consorzio erano presenti il presidente Giovanni Mangano e Peppe Maimone, responsabile Marevivo per l’Amp “Capo Milazzo”.

Numerosi i contatti avviati con operatori interessati a conoscere la straordinaria offerta naturale e marina della città del Capo. Alla fiera erano presenti diversi imrenditori milazzesi.

«Un’esperienza importante per l’Amp e per la città di Milazzo – ha detto il presidente Giovanni Mangano – che ha voluto ringraziare l’assessorato regionale per l’opportunità data che ha permesso una presenza senza costi per l’Area Marina. Ritengo che si siano gettate le basi per una proficua collaborazione con la Regione per la partecipazione ad altri eventi per la promozione e la valorizzazione del nostro territorio».

Per l’Area Marina “Capo Milazzo” il prossimo appuntamento fieristico sarà quello di Milano a febbraio, quando è in programma la tradizionale Borsa del Turismo italiano.