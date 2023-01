Oggi pomeriggio a palazzo D’Amico, la Cooperativa Sociale Utopia, con il patrocinio del Comune di Milazzo, ha promosso “Disegni dalla frontiera”, iniziativa pubblica di sensibilizzazione sul tema della migrazione e delle gravi condizioni che incontrano i migranti prima di raggiungere un porto sicuro. “Disegni dalla frontiera” è curata da Francesco Piobbichi, operatore di Mediterranean Hope, un “disegnatore sociale”, come lui stesso si definisce, che grazie ad anni di esperienza come operatore sociale a Lampedusa, è entrato in contatto con le storie di e delle migranti incontrati/e nel suo percorso e ha dato voce a quelle storie attraverso i suoi disegni che denunciano e raccon-tano la sofferenza e le difficoltà di chi affronta il viaggio per mare verso un porto sicuro.

All’incontro hanno preso parte Francesco Giunta, presidente della cooperativa Utopia, Erika Bucca, coordinatrice progetto diagrammi Sud, Irene Munafò, operatrice sociale coop Utopia, Mamadou Coulibaly, beneficiario sai ordinari.

