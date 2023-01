Il nuovo laboratorio di informatica, astronomia e tecnologia (Stem) è uno spazio tecnologico innovativo dedicato alla robotica e al coding ed è dotato di uno spazio per la ricerca e uno spazio per le attività pratiche con strumenti ed arredi atti a promuovere l’utilizzo di metodologie innovative, capaci di coniugare nella didattica l’innovazione tecnologica con la metodologia collaborativa e laboratoriale.

Verranno inaugurati oggi, venerdì 20 gennaio, alle 18.30, i nuovi laboratori didattici dell’istituto comprensivo secondo. Strutture che arricchiscono l’offerta formativa della scuola. Si tratta, infatti, di ambienti per l’apprendimento inclusivi che aiutano ogni alunno ad esprimere al meglio le proprie attitudini, senza trascurare l’aspetto formativo e sociale della condivisione e dell’aiuto reciproco. «Sono enormemente soddisfatta – dice la dirigente scolastica Alma Legrottaglie – per essere riuscita a raggiungere questi risultati”

Questo sito utilizza cookies per migliorare la tua esperienza di navigazione. Accetta

Privacy & Cookies Policy

Insert

Giornale on-line registrato presso il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto (Me) n.77/2012 - Direttore responsabile: Rossana Franzone

Redazione: Via Cristoforo Colombo – 98057 Milazzo (Me) Tel: 349/3958674 – 338/8395650

Mail: redazione@oggimilazzo.it PEC: amministrazione@pec.oggimilazzo.it

Partita Iva: 03270240835 Cod. Fiscale: 92026000833

Iscrizione al Roc n. 30561

Associazione Oggi Milazzo Sede: via Cristoforo Colombo – 98057 Milazzo (Me)

Provider: Aruba spa, Località Il Palazzetto, 4 – 52011 Bibbiena(Ar)

Le foto usate nel sito sono in parte riprese da internet, quindi ritenute di pubblico dominio. Qualora l’autore ritenesse la loro presenza lesiva dei suo diritti, dopo una comunicazione alla mail redazione@oggimilazzo.it, verranno subito rimosse.