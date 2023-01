Si prevedono precipitazioni sparse. Previste anche nevicate al di sopra dei 600-800 m, con apporti al suolo da deboli a moderati e venti da forti a burrasca dai quadranti occidentali; in graduale attenuazione pomeridiana. Infine i mari saranno da agitati a molto agitati il Tirreno meridionale e lo Stretto di Sicilia, con residue mareggiate e moto ondoso in graduale attenuazione.

MESSINA. È prevista per domani, sabato 21 gennaio, un’allerta meteo gialla su tutta la provincia tirrenica. A comunicarlo la protezione civile. «Nelle prossime otto ore – scrive Giuseppe Visalli su “Meteo Milazzo E Dintorni” – si raccomanda la massima attenzione sulle Eolie e sul settore tirrenico del messinese a causa del forte vento. Sono attese raffiche superiori ai 100/120 km/h da ovest sulle isole Eolie e tra gli 80 e i 100 km/h altrove. Si consiglia pertanto di mettere al riparo oggetti pericolanti ed evitare zone soggette a cadute di qualsiasi materiale. Si consiglia infine di evitare o fare molta attenzione sui lungomari esposti ad ovest sulle isole Eolie, dove potrebbero giungere onde alte anche 6 o 7 metri».

