Antonio è ritornato nella sua macchina ma la storia raccontata sui social da padre Dario Mostaccio , parroco del sacro Cuore, non è passata inosservata. Padre Mostaccio si era detto preoccupato sulla sua pagina facebook di non avere trovato Antonio, un senzatetto che vive in una vecchia automobile parcheggiata di fronte alla stazione ferroviaria, in quanto da tempo è stato preso di mira da alcuni giovinastri che a bordo di una microcar lo disturbano in piena notte addirittura con sassate. Ogni mercoledì sera gli porta dei viveri ma ieri sera non l’ha trovato ed aveva lanciato un appello pubblico. Fortunatamente Antonio è stato rintracciato ma il problema rimane. Ecco il testo pubblicato da padre Dario:

Antonino è un uomo senza fissa dimora, il suo domicilio è in questa Opel parcheggiata nello spiazzale della stazione di Milazzo. Lo conosco da diversi anni, ancora ero parroco ad Olivarella. Ho tentato più volte di convincerlo ad andare in una comunità, ma senza riuscirci. Andare via da quella macchina per lui equivale a morire. Ogni mercoledì cerchiamo di non fargli mancare un pasto caldo e so che diversi milazzesi lo aiutano negli altri giorni.

Qualche settimana fa mi cerca perché impaurito: alcuni ragazzi a bordo di una minicar, nel cuore della notte lo svegliano prendendo la macchina a sassate. Questo avviene per più notti. Chiedo al comandante della stazione dei carabinieri di mandare qualche pattuglia, anche loro prendono a cuore questa situazione. Ieri sera, stranamente, non l’ho trovato. L’ho cercato in stazione ma nulla. Ho lasciato la busta in macchina e stamane l’ho ritrovata nella stessa posizione. Credo che sia la prima notte, dopo più di 10 anni, che Antonino non dorme nella sua “casa”.

Mi hanno riferito che nelle recenti serate, sempre di notte, dopo esser stato svegliato dalle pietre, cercando di rincorrere la minicar, è inciampato ferendosi al volto… voglio sperare che qualche “buon samaritano” si stia prendendo cura di lui.