Secondo gli addetti ai lavori entro fine gennaio si dovrebbe definire la transizione degli operai. Il presidio è stato organizzato per sensibilizzare le parti in causa sull’esigenza di accelerare con le nuove assunzioni.

La questione è legata a nuovi contratti di manutenzione di impianti all’interno della centrale che hanno visto l’avvicendarsi due ditte: la Ergo Meccanica di Gela e la Energo di Giammoro. In mattinata si è tenuta una riunione tra i vertici della centrale, i sindacati di settore Cgil, Cisl e Uil e la Ergo Meccanica. Domani toccherà alla Energo.

Stamattina è stato organizzato un presidio pacifico di fronte ala centrale A2a di San Filippo del Mela da parte di operai licenziati lo scorso 30 novembre e che rimangono in attesa di essere riassorbiti nell’indotto dell’industria. Complessivamente sono una settantina.

