Mondiali di calcio, la comunità marocchina di Milazzo festeggia in Marina la vittoria con il Portogallo

Anche la comunità marocchina del comprensorio di Milazzo ha festeggiato la storica vittoria contro il Portogallo che ieri pomeriggio ha portato per la prima volta una squadra africana ad approdare alla semifinale di un Mondiale di Calcio. Una vittoria che ha scatenato gli entusiasmi di centinaia di marocchini che prima hanno dato vita ad un festoso carosello di automobili per le vie del centro di Milazzo e poi, intorno alle 20, si sono fermati in Marina Garibaldi, tra la chiesa di San Giacomo e la statua della libertà, inneggiando con cori alla vittoria.

Gli entusiasmi hanno portato a qualche momento di tensione con gi automobilisti di passaggio che hanno avuto difficoltà a transitare in quanto la sede stradale era occupata da adulti e bambini che mostravano la loro bandiera nazionale. A liberare in maniera pacifica la sede stradale è stata una pattuglia della polizia che ha invitato i manifestanti a spostarsi sulla Marina, sotto il percorso alberato, dove hanno continuato a manifestare la loro vittoria calcistica.