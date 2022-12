Milazzo, per il secondo anno consecutivo Axactor ottiene la certificazione Great Place To Work

Axactor, Gruppo multinazionale specializzato sia nella gestione dei crediti per conto di terze parti che nell’acquisto di portafogli NPL, con piattaforme operative in Finlandia, Germania, Italia, Norvegia, Spagna e Svezia, annuncia di aver ottenuto in Italia, per il secondo anno consecutivo, la certificazione “Great Place to Work®”, assegnata dall’omonimo istituto internazionale di ricerca e consulenza.

La certificazione è stata ottenuta per tutte le sedi italiane di Axactor: la storica sede di Cuneo in cui sono presenti oltre 100 dipendenti e le due nuove sedi di Grosseto e Milazzo (Messina), che contano rispettivamente 80 e 120 dipendenti, integrate nel Gruppo Axactor grazie all’acquisto della società C.R. Service – Credit Recovery Service S.r.l., avvenuto nel 2021.

Antonio Cataneo, Amministratore Delegato di Axactor Italy e C.R. Service ha così commentato: “Siamo molto soddisfatti che i nostri collaboratori abbiano valutato nuovamente in modo così positivo Axactor in Italia. I nostri dipendenti sono infatti la nostra risorsa più importante e avere una certificazione come Great Place to Work con punteggi alti per credibilità, rispetto, equità e orgoglio rappresenta un importante traguardo e ci sprona a costruire ogni giorno di più una cultura basata sulla fiducia”.

Great Place to Work® è un istituto di ricerca e consulenza internazionale che supporta le aziende in circa 60 paesi nello sviluppo della propria cultura aziendale e lavorativa. Dà un contributo significativo alla gestione efficace dei processi di cambiamento come la trasformazione digitale o il trend demografico. Ogni anno, Great Place to Work® concede la certificazione ad aziende internazionali, nazionali, regionali e settoriali in riconoscimento delle loro prestazioni sulla base di sondaggi anonimi tra i dipendenti e dell’analisi della cultura aziendale.

Il modello metodologico utilizzato da GPtW è universale e consolidato in oltre 40 anni di ricerche sulle aziende in tutto il mondo. La persona è messa al centro di ogni processo, perché un “great place to work” è un ambiente in cui i collaboratori credono nelle persone per cui lavorano, sono orgogliosi di quello che fanno, e stanno bene con i colleghi. Gli ambienti di lavoro eccellenti sono frutto delle relazioni quotidiane vissute dalle persone in azienda e la fiducia è il fattore chiave comune a queste relazioni.

