ARTICOLO AGGIORNATO. Oggi si sono svolti i controlli strutturali agli istituti scolastici cittadini e domani, martedì 6 dicembre, le lezioni si svolgeranno regolarmente. L’eccezione è rappresentata dall’istituto Agrario di via due Bagli e dal Liceo d’arte Guttuso che a causa dell’alluvione di sabato scorso ha registrato importanti danni strutturali e ai laboratori. La struttura di via Nino Bixio, strada in cui si sono registrati gli allagamenti più copiosi con danni a mezzi ed edifici, rimarrà chiusa tutta la settimana e le lezioni per gli studenti della sede principale – come spiega ad Oggi Milazzo la dirigente Delfina Guidaldi – si svolgeranno in didattica a distanza. L’inagibilità è stata disposta dalla Città metropolitana (ex Provincia) titolare dell’immobile.

«Abbiamo registrato ingenti danni – spiega la dirigente – sabato pomeriggio si stava svolgendo l’open day e avevamo esposto al pian terreno della scuola una serie di lavori realizzati dai ragazzi e attrezzature varie. L’acqua piovana ha danneggiato tutto, compreso l’impianto elettrico, ancora oggi non funziona e la scuola è al buio. Addirittura ragazzi e docenti sono rimasti chiusi a scuola fino alle 22 quando sono stati fatti uscire dal retro dai vigili del fuoco». Infiltrazioni si sono registrati nelle altre sedi del liceo, in via Gramsci e via Impallomeni (Alberghiero ex liceo Classico) ma in maniera minore.