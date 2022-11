Natale a Milazzo, in piazza Caio Duilio si terrà lo “Street food sicily on tour”

Le eccellenze del cibo di strada di selezionati operatori fanno tappa a Milazzo nel periodo natalizio. Dal 16 al 18 dicembre in piazza Caio Duilio infatti si terrà lo “Street food sicily on tour”, tour gastrnomico dedicato allo Street food. Sarà allestito un “village” con 10 casette in legno trasformate in stand gastronomici dove poter apprezzare specialità della nostra regione. “Una tre giorni dedicata al buon cibo da strada e al divertimento – afferma l’esperto dell’Amministrazione, Giuseppe Abbriano – con live music e specialità da gustare. Un evento di richiamo perché l’obiettivo è quello di attrarre turisti anche nel periodo di bassa stagione, coinvolgendo i viaggiatori del gusto in un periodo particolare dell’anno”.

La “tre giorni di dicembre” – aggiunge il sindaco Midili – sarà una anteprima dell’evento che faremo nel mese di giugno. Crediamo molto in queste iniziative che sono motivo di richiamo per i visitatori e ci permettono così di dare vitalità alla nostra città e valorizzare il cibo di strada siciliano che ha una tradizione secolare. Senza trascurare che questa tipologia di eventi rappresenta un ulteriore supporto per diversi settori legati all’enogastronomia, e dunque anche per il turismo enogastronomico che è una grande opportunità per il nostro territorio”.