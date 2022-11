Le opere e gli artisti impegnati nel progetto della mostra subacquea che sarà allestita nei prossimi mesi: Le sirene di Nettuno (Mary Koroma, Miky Degni). Cariddi (Antonello Bonnano Conti & Mary Serah Koroma). Pesci (Antonello Bonnano Conti & Mary Serah Koroma). Medusa (Cristiana previti & Mary Koroma). Ivan Piccione ha messo a disposizione i materiali espositivi per la realizzazione della mostra. “Piccione Cornici e Belle Arti”.

MESSINA. Il Festival dell’Economia creativa si è concluso facendo una tappa imprevista al museo regionale. Le opere che avrebbero fatto parte di una singolare mostra sottomarina visibile attraverso un sistema di telecamere subacquee sulla terraferma dal porticciolo del Marina del Nettuno, a causa delle avverse condizioni meteo marine hanno trovato asilo al museo dove il direttore Orazio Micali ha aperto le porte mettendo a disposizione lo spazio espositivo. Performance artistiche, mostre, dimostrazioni, momenti di dibattito in cui si sono confrontati imprenditori e rappresentanti delle istituzioni.

Questo sito utilizza cookies per migliorare la tua esperienza di navigazione. Accetta

Privacy & Cookies Policy

Insert

Giornale on-line registrato presso il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto (Me) n.77/2012 - Direttore responsabile: Rossana Franzone

Redazione: Via Cristoforo Colombo – 98057 Milazzo (Me) Tel: 349/3958674 – 338/8395650

Mail: redazione@oggimilazzo.it PEC: amministrazione@pec.oggimilazzo.it

Partita Iva: 03270240835 Cod. Fiscale: 92026000833

Iscrizione al Roc n. 30561

Associazione Oggi Milazzo Sede: via Cristoforo Colombo – 98057 Milazzo (Me)

Provider: Aruba spa, Località Il Palazzetto, 4 – 52011 Bibbiena(Ar)

Le foto usate nel sito sono in parte riprese da internet, quindi ritenute di pubblico dominio. Qualora l’autore ritenesse la loro presenza lesiva dei suo diritti, dopo una comunicazione alla mail redazione@oggimilazzo.it, verranno subito rimosse.