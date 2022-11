Liberty Lines è tra le 203 società italiane che sono state insignite dell’Alta Onorificenza di Bilancio nel corso della cerimonia di consegna del Premio Industria Felix- L’Italia che compete, che si è tenuta presso l’Università Luiss Guido Carli di Roma. L’Alta Onorificenza di Bilancio è stata conferita alla Liberty Lines perché risultata “tra le Top imprese per perfomance gestionale e affidabilità finanziaria Cerved dei settori Logistica e Trasporti”, in base ad un’analisi effettuata complessivamente su oltre 700 mila società con sede legale in Italia.

A ritirare premio è stata Ginetta Di Vita, direttore amministrativo e finanziario di Liberty Lines: «Siamo particolarmente orgogliosi di aver ricevuto questo riconoscimento in merito alla performance gestionale e affidabilità finanziaria del nostro bilancio nell’anno 2020, quando il nostro settore è stato duramente compito dagli effetti del Covid- ha dichiarato- Questa alta onorificenza di bilancio ci conferma che stiamo lavorando nella giusta direzione e ci impone di cercare di fare sempre meglio per il futuro». La terza edizione del Premio Industria Felix-L’Italia che compete si è svolta alla presenza del ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, della sottosegretaria alle Imprese e al Made in Italy Fausta Bergamotto e del vice presidente di Confindustria Vito Grassi.

L’evento che premia le imprese più competitive e affidabili d’Italia è organizzato dal trimestrale di economia e finanza Industria Felix Magazine, in supplemento con Il Sole 24 Ore, in collaborazione con Cerved, Università Luiss Guido Carli, A.C. Industria Felix e con il sostegno di Confindustria.