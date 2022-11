Una lezione concerto per gli studenti delle classi quarte dell’Istituto “G. B. Impallomeni”, diretto dalla dirigente Francesca Currò. Si tratta di un’iniziativa che rientra nell’ambito del progetto “Il Liceo in ascolto” precedentemente coordinato dal professore Massimo Raffa, e attualmente dai docenti Oriana Scampitelli e Vincent Dominique Trifirò, organizzato in collaborazione col Conservatorio Statale di Musica “Arcangelo Corelli” di Messina. Direzione artistica di Daria Grillo, docente di flauto traverso all’istituto “Bastiano Genovese” di Barcellona Pozzo di Gotto e a Marco Crisafulli, docente di flauto traverso presso l’IC “Giovanni Paolo II” di Capo d’Orlando.

In apertura, il Dirigente Scolastico, dopo i saluti di rito, ha incoraggiato gli studenti all’ascolto della musica classica, fonte di emozioni positive. Gli studenti hanno assistito all’esecuzione da parte del Trio di clarinetti composto da Manuela Ruggeri, Gianluca Pio Colaci e Giovanni Pio Pietropaolo del “Trio Kv 439b in Sib Maggiore” di Wolfang Amadeus Mozart e del “Trio in Sib Maggiore” di Joseph Friedrich Hummel. L’ascolto dei brani è stato introdotto da Francesco Zanghì e Riccardo Schembri, studenti della IV B classico.

Al termine dell’esecuzione, i giovani musicisti e la professoressa Grillo sono stati disponibili a rispondere alle numerose domande che sono venute dall’uditorio e si sono complimentati per la grande attenzione dimostrata dagli studenti. L’evento avrà seguito nei mesi successivi. «Sicuramente – sottolinea Oriana Scampitelli, un momento importante di crescita che si colloca all’interno del progetto educativo dell’”Impallomeni”, finalizzato alla formazione integrale della persona».