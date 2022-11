MESSINA. Una vita dedicata alla promozione della cultura della donazione degli organi. Si è spento ieri sera Gaetano Alessandro presidente dell’associazione “Donare è vita Onlus”. Da quando ha subito un trapianto del cuore non ha mai smesso di portare avanti la sua battaglia per la sensibilizzazione della cittadinanza sul tema della donazione, coinvolgendo tutta la città anche in manifestazioni benefiche.

La sua improvvisa morte ha sconvolto Messina. Da stanotte un’infinità di messaggi di cordoglio hanno invaso i social. Gaetano Alssandro è stato colto da un malore improvviso.