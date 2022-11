Milazzo piange la scomparsa di Stefano Oliva, padre del presidente del consiglio Alessandro. A ricordarlo in modo particolare il mondo del calcio, sport a cui ha dedicato gran parte della sua vita. Da ieri una valanga di messaggi di cordoglio ha invaso i social. A salutarlo amici storici e giovani che lo hanno conosciuto frequentando lo stadio “Marco Salmeri”.

Uno dei primi post pubblicati su Facebook è stato proprio quello della S.S. Milazzo società in cui ha ricoperto il ruolo di team manager: «Non avremmo mai voluto scrivere un post del genere. E’ servito un po’ di tempo per metabolizzare tutto e trovare la lucidità per farlo… Non eravamo pronti o forse ci siamo imposti di non esserlo perchè nel nostro cuore speravamo sempre in un tuo ritorno in panchina, nella tua panchina, un ritorno nel tuo posto sul pullman quando si partiva per le trasferte… Ci hai lasciato così, in punta di piedi, in maniera silenziosa e garbata come lo era la tua splendida persona. Da oggi niente sarà più lo stesso…. Grazie Stefano, grazie di cuore per tutto. Grazie per aver riempito la nostra vita calcistica (e non) con la tua immensa signorilità e la tua generosità»

I funerali si terranno alla Chiesa Madre domani, giovedì 24 novembre, alle ore 15,30.

Alla famiglia Oliva le condoglianze della redazione di Oggi Milazzo