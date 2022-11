Quattro mesi dopo l’annuncio gli operai del comune hanno avviato la collocazione nelle strade del centro e della periferia delle “dog toilet”, colonnine con all’interno sia il sacchetto che il contenitore per lo smaltimento delle deiezioni canine. «Ora nessuno avrà più alibi per non raccogliere i “bisognini” dei loro cani – si legge in una nota del comune – Per gli “irriducibili zozzoni” comunque serviranno controlli e multe».

«Abbiamo iniziato l’installazione dei contenitori delle deiezioni canine – afferma il sindaco Pippo Midili – Adesso sta alla buona volontà dei concittadini. Chi ama gli animali, ama la propria città. Una Milazzo normale è possibile, anche nelle piccole cose che non esistevano».

IL RICOVERO ALLAGATO. E a proposito di rispetto per gli animali, proprio in queste ore, è arrivato sui social l’appello dei volontari che gestiscono il ricovero di Baronello allestito in una struttura comunale. A causa delle piogge nelle ore scorse l’immobile si è allagato a causa di infiltrazioni dal tetto.

«La nostra richiesta di sistemazione del tetto del rifugio ancora disattesa…da quasi 2 anni nient’altro che promesse – scrivono – Abbiamo implorato, chiesto a gran voce che si provvedesse a degli “interventi tampone” del manto di tegole, ma niente, siamo ancora qui a disperarci ogni volta che piove, temendo per la vita degli animali che sono al rifugio! A tutte le persone che pretendono aiuto da noi volontari, che nei loro messaggi e telefonate ci accusano di non salvare tutti gli animali che a loro volta accudiscono o vedono in strada pensando siano in pericolo, diciamo che il pericolo non è solo fuori…il pericolo è anche in quel posto dove credete di metterli al sicuro, perché sicuro non lo è per nulla, e non solo per gli animali ma anche per chi va giornalmente ad accudirli».