Nella Giornata Mondiale del Diritti dell’Infanzia, il Rotary Club di Milazzo ha organizzato un incontro con Esperancè Ndayizeye, rappresentante in Italia del Burundi e Sylvie Nzeylmana, ministro della Salute del Burundi, accompagnate da Padre Sèverin Ndimurwanko e da Paola Brusa, docente del Dipartimento Scienza e Tecnologia del Farmaco della Università degli Studi di Torino. Presenti anche Carmen Falletta e Paolo Calderone rappresentanti della Associazione Matumaimi – Speranza Onlus di Milazzo e del Circolo Laudato Si di Milazzo.

Il presidente del Rotary Club Milazzo Antonio Pontoriero ha evidenziato l’importanza della serata e ha rivelato quelli che saranno gli impegni futuri del Club finalizzati alla divulgazione ed alla sensibilizzazione dell’opinione pubblica, con particolare riferimento ai giovani, sui temi legati alla importanza dell’autonomia gestionale farmacologica per un paese come il Burundi e che rappresenterebbe un netto salto di qualità per l’assistenza medica in loco. Il progetto è stato illustrato nei particolari da Brusa.

Il club milazzese ha così cominciato a percorrere una delle vie d’azione del Rotary International , aiutare lo sviluppo delle economie locali, dare maggiore forza agli imprenditori del posto e ai leader locali, in particolare alle donne che vivono nelle comunità più povere, e nella fattispecie abbraccia un progetto che prevede la creazione di un laboratorio di preparazione di farmaci in Burundi e che rievoca in tutti noi la volontà affinchè venga garantito a tutti e in particolare ai bambini , il diritto all’uguaglianza e a essere curato .

All’incontro sono intervenuti anche: Lucio Castellaneta, Santo Giacomo Legrottaglie, Biagio Ricciardi, Attilio Andriolo.