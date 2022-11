Un’azienda milazzese tra i cento campioni della Sostenibilità in Italia. La Costrand, società di costruzioni sostenibili che fa base in Sicilia, è stata selezionata tra i vincitori della “sostenibilità” individuati da Forbes. In particolare, l’azienda milazzese che opera come General Contractor nell’ambito dell’edilizia, è stata scelta per la categoria “Outstanding” (fantastici), accanto a nomi come Disney, Juventus e Axa Italia.

Come si legge nell’articolo che la rivista statunitense di economia ha dedicato a Costrand, al cui comando c’è il giovane imprenditore Francesco Andaloro, «l’azienda ogni anno riduce centinaia di emissioni di CO2 attraverso lavori di efficienza energetica», e lo fa grazie alla realizzazione di nuovi sviluppi residenziali e commerciali rigorosamente eco-friendly, ma anche attraverso servizi di riqualificazione energetica e di miglioramento sismico su edifici già esistenti. Una missione, oltre che un business, che dimostra in modo inequivocabile come sviluppo e sostenibilità possano camminare di pari passo, e che l’attenzione alle tematiche Esg rappresenti sempre più uno standard per chi intende fare impresa oggi.

«La sostenibilità può salvarci – confessa Francesco Andaloro – solo se i valori dell’impatto zero non vengono impiegati esclusivamente come slogan, ma come vera e propria filosofia aziendale».

