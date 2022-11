MESSINA. Ha preso il via la terza edizione de Il Cineclub dei Piccoli, festival cinematografico dedicato ai bambini, che quest’anno si svolgerà a Palermo e Messina fino a sabato 26 novembre. La manifestazione, organizzata dall’Associazione culturale siciliana Arknoah con il sostegno della FICC – Federazione Italiana dei Circoli del Cinema e dell’Assessorato Turismo, Sport e Spettacolo della Regione Siciliana, quest’anno vede la collaborazione della Direzione didattica Aristide Gabelli di Palermo e dell’Istituto Comprensivo n. 7 Enzo Drago di Messina. Uno dei momenti più importanti di questa settimana dedicata al cinema di animazione è rappresentato dall’anteprima regionale del film “Principi e Principesse”terza edizione de Il Cineclub dei Piccoli,, capolavoro del regista Michel Ocelot, fresco di restauro ad opera della Cineteca di Bologna e in arrivo nelle sale italiane.

La proiezione evento si è svolta al Cinema Lux di Messina ieri, mercoledì 23 novembre, ma il film rimarrà in programmazione al Cinema Lux anche nel weekend, sempre con orario 16.30, e venerdì 25 al termine della proiezione seguirà un laboratorio didattico di illustrazione per bambini, sempre nell’ambito del festival Il Cineclub dei Piccoli.

Tutti coloro che volessero partecipare al laboratorio possono prenotare inviando una mail all’indirizzo cineclubdeipiccoli@gmail.com . La tariffa per accedere alle proiezioni sarà: € 7 l’intero, € 5 per i soci e i bambini. Il laboratorio sarà gratuito per max 15 bambini.

Il Festival si concluderà con la premiazione dei cortometraggi in concorso, i cui vincitori saranno annunciati sabato 26 novembre a partire dalle ore 16.00, sempre al Cinema Lux: sarà premiato dalla giuria popolare composta dai piccoli spettatori il Miglior Corto e verranno anche assegnate le menzioni Premio del pubblico e Premio FICC – Miglior Regia.

9.00 – Proiezione “Cineclub” con laboratorio didattico di illustrazione. “Azur e Asmar”, di Michel Ocelot (Francia 2006, 89′)

IL PROGRAMMA.

Giovedì 24 novembre. PALERMO: Direzione Didattica Statale “A. Gabelli”. 8.30 – Workshop “I Mestieri del Cinema”

9.00 – Proiezione “Cineclub” con laboratorio didattico di illustrazione. “Dililì a Parigi”, di Michel Ocelot (Francia 2018, 95′)

Venerdì 25 novembre. PALERMO: Direzione Didattica Statale “A. Gabelli”. 8.30 – Workshop “I Mestieri del Cinema”

MESSINA: Cinema Lux (Largo Seggiola is. 168) Ore 16 – Proiezione “Cineclub” con laboratorio didattico di illustrazione “Principi e Principesse” di Michel Ocelot (Francia 2000, 80′, riedizione a cura della Cineteca di Bologna)

Sabato 26 novembre

MESSINA: Cinema Lux (Largo Seggiola is. 168). Ore 16 – Premiazione Concorso Cortometraggi con proiezione del corto vincitore.

Proiezione saggio finale Workshop.

Info. Arknoah | associazionearknoah@gmail.com