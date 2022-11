A San Papino continuano senza sosta i preparativi per la sesta edizione del “San Martino Fest” che quest’anno raddoppia con due appuntamenti: sabato 12 e domenica 13 novembre, sempre nella centrale piazza del quartiere mamertino. L’evento, organizzato dall’ omonima Associazione Culturale e dalla Parrocchia SS. Crocifisso, anche quest’anno gode dei patrocini del Comune di Milazzo e della CittĂ Metropolitana di Messina.

Giada Giordano, vincitrice negli scorsi mesi del "Performer Italian Cup 2022", talent show andato in onda su Rai2. Giovanni Merrina, seguito dallo spettacolo musicale dei "Centoquattro-104 live band", promettente band proveniente dall'agrigentino composta da 8 membri che allieterĂ il pubblico con le loro note facendo danzare, cantare e divertire fino a tarda sera. ConcluderĂ la serata l'estrazione dei premi della consueta "Lotteria di San Martino" insieme ad un'altra novitĂ tutta da scoprire. NovitĂ di questa edizione sarĂ , invece, la giornata di domenica dedicata alla "Festa della Castagna", con degustazione a partire dalle 16 di caldarroste e vino novello, insieme alla partecipazione della scuola di danza "Tweety Dance" di Rossana Pino. Anche quest'anno l'incasso della manifestazione sarĂ destinato a fini benefici: il ricavato delle varie attivitĂ verrĂ infatti devoluto a sostegno di famiglie in difficoltĂ e all'aiuto di bambini e ragazzi bisognosi per il loro percorso di studi sia scolastici che universitari.



Dopo la singolare edizione dello scorso anno in cui erano ancora in vigore le stringenti normative anti-Covid, quest’anno la manifestazione torna nel suo formato tradizionale, con l’allestimento in piazza di stand gastronomici, stand di hobbistica e artigianato e area giochi per bambini.