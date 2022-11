SVINCOLATI MILAZZO / ORSA BASKET BARCELLONA 93-75. Parziali : 25-22 43-43 64-56 93-75. Il derby va alla Svincolati Milazzo che conquista così il quarto successo su altrettante gare disputate nel campionato di Serie C Gold. Una vittoria che conferma la compagine milazzese in vetta alla classifica a pari merito con altre due formazioni . Sindoni si iscrive per primo a referto , avvio di gara per i mamertini che vanno sul 5-0 dopo i primi due minuti di gioco. L’ Orsa reagisce e con Fernandez in evidenza va sul -1, pronta la risposta di Manfrè per il nuovo +4 . Barcellona gioca con buona intensità ed agguanta la parità a 4’05 dalla prima sirena , 12-12.

Nei minuti a seguire Bolletta e Salvatico riportano avanti Milazzo che chiude la prima frazione sul punteggio di 25-22 . Il secondo periodo si apre con la tripla degli ospiti che agguantano la parità , sarà poi Caroè con un gioco da tre punti a regalare il vantaggio ai suoi , + 3 Orsa. Coach Trimboli chiama timeout, al rientro sospinta da Sindoni la Svincolati aggancia la parità . I barcellonesi tornano avanti grazie alla buona vena realizzativa di Fernandez, ma è Tarolis a farsi valere sotto canestro e con sei punti consecutivi spinge nuovamente avanti Milazzo ( + 4 ) a 2′ 50 dal riposo lungo .Sul 38-34 , sostanziale equilibrio sino alla seconda sirena che arriva con il tabellone che registra il punteggio di 43-43 . Al rientro l’ Orsa Basket si riporta sul + 4 , ma il trio Bolletta-Tarolis-Manfrè da il via all’allungo decisivo dei padroni di casa.

La Svincolati va sul + 10 ,buono l’impatto con la gara di Mihajlovic e di capitan Barbera . Arriva così la penultima sirena sul 64-56 . Gli ultimi dieci minuti, già in avvio , indirizzano definitivamente la gara verso la sponda milazzese . Sindoni realizza due bombe consecutive ,Bolletta lo emula e così i ragazzi del presidente Giambo’ allungano sul + 17 . La partita è ormai segnata , i padroni di casa sospinti dal proprio pubblico toccano il + 21 a 4’19 dal termine . I minuti finali scorrono con i biancoblu’ in totale controllo , giunge così la sirena sul punteggio finale di 93-75.



Svincolati Milazzo. Salvatico 7 Patane’, Barbera 3 Zvegla 4 Tarolis 18 Bolletta 14 Mihajlovic 12 Marcetic n.e. Sindoni 13 Busco 2 Scredi n.e. Manfrè 17 Allenatore Trimboli

Orsa Basket Barcellona. Floramo , Gaipa n.e. Fernandez 23 Golubovic 3 Costantino 2 Todorovic 8 Kristapsons , Irato n.e. Caroè 21 Cortina 9 Striuga 9 Short , All. Biondo

Arbitri: Tartamella-Micalizzi