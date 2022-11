Peppino Cocuzza / Basket Milazzo. Tumpa 32, Amenta 15, Varotta 13, De Gaetano 9, Carnazza 8 , Cocuzza 6, La Spada 4, Mobilia 3, Preci, Saraò, Cianciafara. Allenatore Guido Restanti Asd Domenico Savio. Trupia 24, Beracochea 14, Janic 10, Keita 7, Runci 3, Bonanno 2, Sesljia 2, Riparante 2, Cameroto, Kobylinsy, Vaccarelle, Trischitta. Allenatore Alessandro Pati Condividi questo articolo



Da segnalare l’esordio di Samuele Saraó, giovane Under 19 che trova spazio per i suoi primi minuti in C Silver. Nel secondo tempo la partita si assesta con un margine superiore ai 20 punti a favore dei ragazzi di coach Restanti, timido tentativo di rimonta da parte dei locali vanificato con un quarto periodo che siglia il punteggio finale sul +26 per il Peppino Cocuzza 1947/ Basket Milazzo.

Nel secondo quarto aumenta il margine di vantaggio, Lukas Tumpa realizza diversi canestri importanti, chiuderà con 32 punti e 16 rimbalzi confermandosi un ottima certezza in questo avvio di stagione, anche due bombe a referto per Lucio Cocuzza nel secondo periodo, chiuderà con 6 punti al termine. Partita solida anche per Amenta che realizza 15 punti in 19 minuti di utilizzo con 3 bombe a referto.