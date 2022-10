L’associazione “Sporting Club San Giovanni Milazzo, gestore dell’impianto di via Valverde, ha inviato una nota al Comune per chiedere di sospendere l’attività: l’aumento dei costi dell’energia elettrica rende impossibile assicurare una gestione dell’impianto in maniera economicamente sostenibile. Improponibile l’avvio dei motori che 24 ore su 24 devono riscaldare l’acqua della vasca.

Si attende ora la risposta di Palazzo dell’Aquila. La piscina rappresenta un riferimento importante per gli sportivi ma anche per gli appassionati di nuoto, ma chiaramente l’impossibilità di coprire le spese rende praticamente inattuabile la gestione anche perché – come fanno rilevare gli stessi gestori – oggi sono subentrate delle variabili che nessuno avrebbe mai previsto sino a qualche anno fa. A quanto pare l’ultima bolletta relativa al trimestre prima della chiusura estiva avrebbe superato i 30 mila euro.

L’assessore allo Sport Antonio Nicosia spiega che la risposta attiene agli uffici «ma l’emergenza è reale e non si può sottovalutare».