Torrente Mela, riprendono i lavori di messa in sicurezza. Respiro di sollievo per il residenti di Bastione

Sono stati riavviati i lavori di messa in sicurezza del torrente Mela. La ditta “Urania Costruzioni” sta procedendo alla ricostruzione di 700 metri di muro d’argine lato Milazzo e dei 350 metri di muro dal lato Barcellona, mentre si è proceduto allo svuotamento dell’alveo per eliminare il “sovralluvionamento”. L’intervento di messa in sicurezza del torrente Mela è stato programmato dalla Struttura contro il dissesto idrogeologico che ha messo a disposizione 5 milioni di euro. Due settimane fa, i rappresentanti del “Comitato Bastione” guidato da Stefano Maio avevano scritto alla prefetta di Messina Cosima Di Stani e chiesto un suo intervento per sbloccare gli interventi.

Il progetto prevede anche la risagomatura della sezione idraulica, il rafforzamento degli argini in terra, il recupero delle aree golenali. Il varco presente nel territorio di Santa Lucia del Mela sarà adeguato alle nuove esigenze e ne verrà costruito uno nel territorio di Barcellona per gli operatori che si occuperanno della manutenzione ordinaria. I tratti che presentano un potenziale pericolo per l’incolumità pubblica e privata sono quelli della parte finale del corso d’acqua che ricadono nelle frazioni Bastione (del Comune di Milazzo) e Calderà (Barcellona).