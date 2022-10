Basket, alla Svincolati Milazzo arriva l’Asd Basket Eolie. Siglato l’ingresso in Academy

All’Asd Svincolati Milazzo arriva l’Asd Basket Eolie. La collaborazione mira a produrre una crescita basata innanzitutto sulla condivisione: dal punto di vista tecnico con un percorso formativo uniforme . In concreto verranno organizzate periodiche riunioni tecniche congiunte, allenamenti condivisi e nascerà anche la possibilità che molti giovani cestisti entrino a far parte dei gruppi dell’Academy che andranno a disputare i campionati di Eccellenza. «Siamo molto contenti di aver raggiunto questo accordo perché solo attraverso lo scambio e la condivisione di idee possiamo far crescere ancor di più il nostro movimento – hanno commentato Ivan Ferlazzo, presidente della compagine eoliana ed Annalisa Piazza, responsabile Tecnico -Siamo davanti ad un nuovo step che produrrà una crescita ulteriore di tutti i giovani eoliani coinvolti».

«Questo – sottolinea il presidente Riccardo Giambò – non è altro che un effettivo consolidamento di un rapporto nato già anni fa e che ha avuto il culmine con l’organizzazione dell’ International Camp la scorsa estate . Un upgrade per la nostra Academy che vedeva già coinvolte nel progetto Il Nuovo Avvenire Spadafora, Alias Barcellona , Il Minibasket Milazzo ed anche la collaborazione con la Pcr Messina. Un grosso serbatoio dal quale poter attingere giovani, ai quali mettiamo a disposizione importanti staff con coach e preparatori Fisici di livello che si prendono cura della loro maturazione tecnica. Nel 2019, alla nascita della Svincolati Academy, mi ero prefissato e mi auguravo di vedere coinvolte nel tempo sempre più nuove società. Oggi, dopo tre anni, sono molto soddisfatto poiché gli ultimi nuovi ingressi confermano che stiamo lavorando bene e ci spronano a proseguire per la strada intrapresa».