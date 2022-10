Oggi, lunedì 10 ottobre, alle 17,30, si terrà la seduta straordinaria di Consiglio comunale dedicata ai problemi dell’Ospedale di Milazzo ed in particolare del pronto soccorso al centro di proteste per l’eccessivo carico di prestazioni che non garantisce il rispetto dei tempi per gli utenti costretti anche a rimanere per intere giornate prima di ricevere l’assistenza dovuta.

Ai lavori interverrà il Commissario straordinario dell’Azienda sanitaria provinciale di Messina, Bernardo Alagna. Una presenza ufficializzata dal presidente Alessandro Oliva, in risposta alle segnalazioni fatte in Aula dai consiglieri Lorenzo Italiano e Pippo Doddo.