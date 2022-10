Milazzo, oggi interruzione idrica nelle zone di Ciantro, San Paolino e via Kennedy

Il servizio idrico del Comune informa che al fine di consentire l’esecuzione di un intervento di riparazione alla rete idrica in via D’Annunzio, questa mattina a partire dalle 9.30 si renderà necessario interrompere l’erogazione dell’acqua nelle zone di Ciantro, San Paolino e via Kennedy.

La situazione dovrebbe tornare alla normalità alle 12.