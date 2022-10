(ARTICOLO PUBBLI-REDAZIONALE OGGI MILAZZO PER GRUPPO FORMULA 3)

Con un passato grandioso, legato al più titolato pilota nella storia del Motomondiale, Giacomo Agostini, MV Agusta rappresenta oggi una dichiarazione di stile di vita in cui ogni moto è realizzata ed assemblata a mano secondo una cultura di artigianalità, innovazione e dedizione totale all’eccellenza, che trasforma ogni prodotto in una vera opera d’arte motociclistica.

E’ stato inaugurato a Messina, nella sede di Via Oreto del Gruppo Formula 3, l’attesissimo showroom MV Agusta, nuovo punto di riferimento per gli appassionati estimatori siciliani del marchio motociclistico italiano. Il Gruppo Formula 3, già concessionaria BMW, Mercedes-Benz, Mini, smart e XEV, ha accolto fra i propri brand lo storico marchio varesino, da sempre sinonimo di velocità, prestazioni, tecnologia da corsa all’avanguardia e design.

