L’ultimo ad essere stato nominato esperto gratuito è stato Paolo De Gaetano, candidato alle comunali in una lista a sostegno del primo cittadino. De Gaetano è responsabile dell’impianto di trattamento delle acque di processo e di falda, della produzione di vapore, di energia elettrica e dei servizi ausiliari alla Raffineria. Supporterà l’amministrazione nelle problematiche connesse alle bonifiche ambientali e in particolare nella gestione del depuratore di Ponente.

Il supporto di De Gaetano sarà certo prezioso, ma fino ad oggi del lavoro svolto dalla messe di esperti nominati dal primo cittadino nessuno ne conosce i frutti. L’unico a pagamento è Gaetano Nanì, supporter tra i più vicini al sindaco nella campagna elettorale del 2020. La sua lista non è riuscita ad ottenere un seggio e, visto che la maggioranza consiliare non ha avuto la possibilità di usufruire della preziosa esperienza dell’imprenditore, ci ha pensato Midili con l’incarico retribuito. Apparentemente sembrava che la collaborazione dovesse essere annuale ma, a quanto pare, durerà per tutta la legislatura. Ad oggi, comunque, non è stata diffusa la relazione che annualmente dovrebbe essere presentata sul suo operato.

Non pervenuti gli altri esperti gratuiti. Se l’agronomo Pietro Formica inizialmente dava vita a dirette social in cui sottolineava gli interventi in materia di cura del verde pubblico, degli altri se ne sono perse da subito le tracce.

Fornai, amministratori di condominio, aspiranti farmacisti. La nomina degli esperti a Palazzo dell’Aquila sono stati al centro del dibattito politico. Per molti addetti ai lavori sembravano “contentini politici” più che un vero apporto propulsivo all’attività amministrativa. Gli indizi che portavano in questa direzione non mancavano e a distanza di un anno e mezzo sono stati rinforzati. Molti di loro sono stati sostenitori della campagna elettorale di Midili o in prima persona con una candidatura in consiglio comunale, o con un sostegno esterno.

DIETRO LE QUINTE: Inizialmente Paolo De Gaetano avrebbe dovuto essere nominato per la sua esperienza nel settore dello sport maturato fino a metà 2022 nel ruolo di dirigente di nota società cestistica mamertina. Nei giorni scorsi, invece, il sindaco Pipo Midili ha deciso a sorpresa di avvalersi delle sue competenze professionali in materia di bonifiche e depurazione.

Questi gli esperti nominati da Midili ripresi dall’articolo di Oggi Milazzo del gennaio 2021:

GAETANO NANì, 55 anni. Laureato in economia e commercio è un imprenditore turistico con interessi a Panarea nel campo della ristorazione. Ha frequentato dopo la laurea un corso di formazione in Fondi europei. Ha ricoperto la carica di assessore (2013/2014) e di consigliere comunale nella passata legislatura. Non è stato riconfermato alle amministrative di ottobre. E’ l’unico esperto che otterrà un compenso di 15 mila euro lordi annui con l’obiettivo di «rafforzare la sinergia con altre istituzioni per pianificare interventi che consentano di sviluppare un rilancio delle attività economiche… favorendo la promozione del turismo».

GIUSEPPE ABBRIANO, 44 anni. Dopo il diploma al Tecnico Commerciale Leonardo Da Vinci ha una breve esperienza di venditore di enciclopedia della Garzanti Dal 2001 al 2010 è amministratore della Homo Verso sas, società di abbigliamento ma nello stesso tempo associa l’attività di agente di commercio (1997 – 2007). Da quasi 17 anni, però, gestisce un forno, oggi diventata sua attività principale. Probabilmente ha fatto tesoro del seminario frequentato nel 2002 dal titolo: “Come ottenere il meglio da se e dagli altri”. Aiuterà il sindaco nell’organizzazione di eventi enogastronomici ed incremento turistico. Dopo la nomina ha ringraziato Diventerà Bellissima rappresentata dai consiglieri Rosario Piraino e Maria Magliarditi.

ROSA AGUSTINA SIRACUSA, 23 anni. E’ una farmacista tirocinante, frequenta la facoltà di chimica e tecnologie farmaceutiche all’Università di Messina. E’ stata iscritta all’Associazione italiana cultura Classica di Milazzo e preso parte ad attività di volontariato nel Leo Club e negli scout «sviluppando doti di leadership». Sempre al servizio del prossimo tra le capacità vanta un perfetto utilizzo degli smartphone. Fornirà la sua consulenza di esperta per le Politiche giovanili e associazionismo.

MARIA LA MALFA, 30 anni. Dal 2014 svolge l’attività di amministratore di condominio. Ha conseguito due diplomi (Ragioniere e Perito turistico) ed ha una esperienza di addetto alla reception in diversi alberghi della città. Quindici anni fa, nel 2005, da agosto a ottobre ha fatto una esperienza di rilevatore statistico e per questo, in qualità di esperto, affiancherà il sindaco come consulente per l’ufficio statistica comunale.

GIOVANNI GAMBUZZA, 60 anni. Gestisce l’azienda vinicola “Terrae di Polifemo”, dal 2008 ad oggi ha una società di promozione turistica e organizzatore di grandi eventi, la Studio Sicilia. Nelle quattro pagine di curriculum si legge del ruolo di formatore in centri di formazione professionale, direttore di alberghi e centri vacanza. Per il sindaco fornirà consulenza in materia di Turismo.

ANTONINO GIARDINA PAPA, 71 anni. Ha il curriculum più ricco distribuito in ben 21 pagine. Dal 1991 al 2016 ha lavorato all’Azienda sanitaria provinciale (iniziale Usl 43 di Milazzo) ricoprendo numerosi incarichi nell’ambito dei servizi sociali e consultori anche con ruolo di direzione. E’ autore di decine di volumi sempre in tema di servizi sociali e di opuscoli e fascicoli elaborati per l’Asp. Consiglierà il sindaco in materia di Servizi Sociali.