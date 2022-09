IN AGGIORNAMENTO. Cortocircuito all’interno della stanza del sindaco Pippo Midili. L’incendio è divampato poco prima delle 9 e si è propagato nelle stanze adiacenti. La causa sarebbe legata al cortocircuito che avrebbe interessato un condizionatore d’aria. Il sindaco Midili, solitamente mattiniero e operativo all’apertura degli uffici, non si trovava nella stanza per una coincidenza: si trovava al Castello per portare i saluti dell’amministrazione ad un convegno.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Milazzo che hanno immediatamente disposto l’evacuazione del Palazzo Municipale è disposto la chiusura temporanea della struttura. È subito intervenuto il personale del Commissariato di Polizia e del Corpo dei Vigili Urbani.

Non si conoscono ancora i danni. In corso gli accertamenti.

IN AGGIORNAMENTO