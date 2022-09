Quasi 5 milioni di bolletta dell’energia elettrica. L’aumento sproporzionato dei costi a causa delle tensioni internazionali potrebbe portare il comune di Milazzo ad apportare una nuova variante al bilancio per coprire il raddoppio delle spese legate al consumo di energia elettrica.

A luglio era stata fatta una prima variazione di bilancio da un milione di euro ma non basterebbe. Lo scorso anno la spesa per l’energia elettrica è stata complessivamente di 2 milioni e 100mila euro. La previsione per il 2022 dopo la bollettazione di luglio sarebbe salita a 4 milioni e 600mila euro. L’80 per cento del costo riguarda la pubblica illuminazione.