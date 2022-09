Un successo dopo l’altro per le due giovani artiste milazzesi. Le due sorelle, in arte Out Offline, dopo aver incantato il pubblico il 27 agosto a Riccione “A voice for Europe”, hanno ottenuto un’altra vittoria il 1 settembre al Magfest 2022 a Pisa. Selezionate su duecento partecipanti finalisti si sono classificate al secondo posto con premio speciale della giuria e saranno ospiti d’onore alla prossima edizione con Menzione speciale. Erano le uniche siciliane in gara, il loro successo è motivo di orgoglio per Milazzo e per la Sicilia. La prossima tappa che le attende a breve sarà il premio “Promuovi la tua musica Feltrinelli” al teatro Provvidenza di Torino il 3 settembre ed il 19 settembre si esibiranno a Treviso per “Le note del cuore 2022”.

