In occasione della processione in onore di Santo Stefano vi saranno delle modifiche alla viabilità oggi, domenica 4 settembre. Alle 18, dopo la messa solenne celebrata dall’arcivescovo di Messina, mons. Giovanni Accolla, alle 19,15 si svolgerà la tradizionale processione della statua. Il corteo religioso partirà dalla chiesa Madre e interesserà come sempre il centro cittadino, con sosta davanti al Municipio per l’atto di affidamento.

IL PERCORSO E LE MODIFICHE ALLA VIABILITA’. Nello specifico a partire dalle ore 15 di giorno 4 e sino al termine della processione (che avrà inizio alle 19,15) è stata decisa l’istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata (ambo i lati) lungo le vie: C. Borgia (tratto compreso tra la via Nardi e la via C. Colombo), C. Colombo, Piazza Roma (lato Nord), Pistorio, Piazza S. Papino, Risorgimento (tratto compreso tra Piazza S. Papino e via Madonna del Lume), Madonna del Lume, Umberto I° (tratto compreso tra la via Madonna del Lume e Piazza Mazzini), Piazza Mazzini (lato Ovest), Cavour, L. Rizzo, F. Crispi, Piazza della Repubblica, Lungomare Garibaldi (tratto compreso tra la via F. Crispi e la via C. Colombo).

Decisa anche la sospensione temporanea della circolazione veicolare, mediante l’istituzione del divieto di transito, fatta eccezione dei veicoli di Polizia e di Soccorso, dalle ore 19 fino al passaggio della processione sull’intero percorso del corteo religioso e sulle vie in intersezione con lo stesso, che saranno istituite come vie di fuga per il deflusso del corteo religioso in caso di necessità.

I CONCERTI. Ottimo riscontro per i concerti gratuiti organizzati dall’amministrazione comunale nel fine settimana in concomitanza con la festa del Santo Patrono. Spazzate vie le polemiche sui costi, sia Lello Analfino che i Tiromancino hanno trovato il riscontro di migliaia di persone che hanno gremito la via Marina Garibaldi e cantato le hit più note (guarda il video in basso e il post del gruppo sui social in alto). Gradito anche il servizio di bus navette che ha consentito di parcheggiare in via Tonnara, nell’area retrostante il rifornimento di carburante Agip, e a Ponente, tra la Gobba del Cammello e il lido La Fenice.