Nello staff dirigenziale della Svincolati Academy Milazzo arriva Christian Italiano. Il giovane cestista milazzese cresciuto ne Il Minibasket Milazzo ha accettato questo nuovo incarico che lo vedrà dirigente accompagnatore della nostra serie C Silver. «Sono molto contento di aver sposato questo nuovo progetto – ci dice Italiano che poi prosegue -I miei impegni lavorativi non mi permettono di poter continuare a giocare nelle consuete categorie e pertanto mi immergo totalmente in questa nuova avventura. Un florido settore giovanile quello della nostra Academy che avrà la possibilità di maturare in un campionato Senior».

