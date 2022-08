Dopo il successo del Recital di Gianfranco Jannuzzo, ultimo appuntamento, domani, sabato 27 agosto, alle 21, della rassegna teatrale inserita nel “Festival delle stelle”, promosso da Xenon Servizi. Ad esibirsi sul palco dell’Atrio del Carmine sarà uno dei personaggi più amati della comicità italiana: Sasà Salvaggio che con il suo “I Love Sicilia”, offrirà al pubblico uno spaccato delle virtù e dei vizi della gente sicula, immortalata in scene quotidiane attraverso le quali l’attore manifesta amore verso la sua terra.

