La gara di plogging ha aperto la tappa milazzese di “Allinparty” che si svolgerà da oggi, venerdì 26 agosto, sino a domenica a Milazzo presso il Mediterranea club. Il plogging consiste nel raccogliere i rifiuti che si trovano sul proprio cammino mentre si è impegnati a fare jogging o altre attività sportive all’aria aperta.

Tanto entusiasmo al Plogging, svoltosi nell’area antistante il Mediterranea club e che ha permesso la raccolta di una notevole quantità di rifiuti. Alla fine il più bravo, colui che ha raccolto più materiale è stato Saverio Mancuso premiato dall’assessore allo Sport, Antonio Nicosia che ha rivolto il suo plauso agli organizzatori e agli atleti che “con sportività hanno vissuto questa esperienza, interpretando il giusto spirito del Plogging: aiutare la natura rendendola più leggera dai rifiuti”. “Oggi – ha concluso l’assessore – tutti i partecipanti hanno dato un messaggio esemplare: lo sport è vita, lo sport è un ambiente migliore”.

I SOLDI SPICCI. Dopo questa “anticipazione”, Allinparty” domani entrerà nel vivo con lo svolgimento delle tante nuove discipline (oltre 10) tutte imperniate sul principio di far partecipare insieme persone con disabilità e normodotati con lo scopo di garantire la massima inclusione. E accanto ai momenti sportivi anche l’immancabile divertimento, con la novità della Milazzo Sport Fashion (la prima divertente sfilata degli sportivi) in programma venerdì sera e poi l’appuntamento con la comicità del duo “I Soldi Spicci”: per loro un ritorno dopo la prima edizione della kermesse, attesi sabato 27 agosto, dalle 21.30, per un live show da non perdere ad ingresso completamente gratuito che anticipa l’uscita nelle sale cinematografiche del loro secondo film, “Un Mondo Sotto Social”.